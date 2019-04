Era un cura gay y ahora se casó: “Tuvimos sexo en el Vaticano, éramos vecinos del Papa”

En una entrevista a un medio de comunicación argentino, TN, Pablo realizó una polémica confesión de sus años como sacerdote desde sus inicios en Salta Buenos Aires, donde estudió ocho años teología y filosofía hasta que le dieron su título.

Fue cura durante diez años y, en todo ese tiempo, se dio cuenta de su verdadera orientación sexual. “Me di cuenta que tenía atracción por los hombres cuando estaba en el primer año del seminario, vino un colega colombiano. Pegamos buena onda, una noche me invitó a su cuarto y me propuso tocarnos. Después me puse mal así que decidí contárselo a mis superiores”.

Ellos agradecieron su sinceridad y le dieron una segunda oportunidad. Sin embargo, Pablo se hizo una cuenta de Facebook trucha para no revelar su verdadera identidad y tener encuentros sexuales con otros hombres. “Muchas veces entraba a chats gays y decía que era cura, ahí me escribían muchos más. Se ve que había un morbo”, añadió en una entrevista ofrecida a TN.

Años después volvió a encontrarse con el cura colombiano. “Fue en Roma. Los dos ya sacerdotes volvimos a coincidir y terminamos lo que habíamos empezado en el seminario. Tuvimos sexo en el Vaticano (…) eramos vecinos del Papa”.

Mientras daba clases de teología en el Colegio San Agustín, también mantenía encuentros con hombres. “Era una doble moral que me atormentaba, cuando me confesaba me mandaban a rezar el padre nuestro”, expresó.

Decidió dejar los hábitos por un año. Fue en ése momento cuando conoció a Oscar, gracias a quien dejó el sacerdocio y contrajo matrimonio.