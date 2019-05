España: Denuncian comentarios machistas y xenófobos de un profesor

Algunos alumnos de la Facultad de Letras de la Universidad Lleida, (Cataluña, España), han denunciado a su profesor de Historia del Arte por sus comentarios machistas y xenófobos.

El vicerrectorado de profesorado está recabando toda la información necesaria para esclarecer los hechos que los alumnos han denunciado a través de las redes sociales y del Centre Dolors Piera de la misma universidad.

Algunas de las frases que estos alumnos atribuyen a este profesor en sus clases son: "Una mujer maltratada, después de un maltrato busca otro", o "manifestarse por la violencia machista es como manifestarse por el cáncer, es decir, no sirve de nada", "no se pueden comparar culturas, la cultura blanca es la superior", o "el ADN es como una cadena de un ordenador, a veces la red tiene fallos y algunos dispositivos dejan de funcionar. Los discapacitados, debido a una mutación genética, son como un fallo de red, es como si nacieran sin cabeza o sin corazón, por lo tanto, no merecen vivir".

Organismos como el Consejo de Estudiantes de la UdL consideran que sería procedente "la suspensión de empleo y sueldo inmediatos" de este profesor, debido a que está actuando en contra de los valores y principios humanos y de la misma Institución.