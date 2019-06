Esposo de la mujer con capacidad diferente: "No me voy alejar de ella"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Juan José Rojas, esposo de Cristina Muñoz, la mujer que sufrió el 50% de quemaduras en su cuerpo, habló con Notivisión y manifestó firmemente que a pesar del estado que presenta su esposa y principalmente por el proceso que encara por parte del Servicio Nacional del Sistema del Sistema de Reparto (Senasir), él seguirá al lado de ella.

El hombre dijo desconocer de que si al momento de contraer nupcias con Cristina, ella perdería la renta de Bs. 1.700 que es beneficiada mensualmente por parte del Senasir debido a la capacidad diferente que tiene, porque por su aspecto no puede conseguir un empleo. La misma entidad interpuso una demanda contra la mujer para que devuelva Bs. 73.000 que ha recibido a lo largo de un tiempo.

"No tenía conocimiento de eso, cuando nos casamos le seguían dando la renta. No estaba al tanto y esta situación la hace sentir mal (a Cristina) porque no puede realizar su vida de manera normal", expresó el hombre.

El director nacional del Senasir, Juan Edwin Mercado, explicó en anterioridad que las normativas del Código de Seguridad Social y Manual de Prestaciones indican que aquella persona que se casa se le suspenderá la renta.

"Por ejemplo las viudas si contraen nupcias se tiene que suspender la renta, y se ha cobrado rentas durante ese período antes que nosotros lo identifiquemos las mismas tienen que ser recuperadas", sustentó.

La mujer manifestó que la denuncia contra su persona está avanzada en el Palacio de Justicia, por lo que teme que en cualquier momento sea aprehendida. Pidió a las autoridades que le condonen la deuda, ya que es madre de cuatro niños y lo poco que recibe lavando ropa o pintando casas es para el alimento y crianza de sus hijos.