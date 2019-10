Evo dice que paros cívicos pueden impedir el pago del doble aguinaldo

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El presidente Evo Morales advirtió la mañana de este sábado que las protestas y paros cívicos que se cumplen en diferentes regiones del país podría impedir el pago del segundo aguinaldo para esta gestión.

"Quiero hacer un llamado a algunos grupos de la ciudad de Santa Cruz que (están) con su paro político, de reivindicación económico y social. Saben que por los días de paro Santa Cruz está perdiendo cerca de 3,5 millones de dólares por día, seguramente que por culpa de estos grupos no habrá doble aguinaldo", afirmó el mandatario durante en el aniversario de Umopar, a quienes felicitó la “paciencia” de la Policía Boliviana ante los “ataques”.

A su vez, Morales convocó a los cancilleres de Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos a sumarse en la auditoría que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) en el conteo de votos, ante las denuncias por un fraude electoral en los comicios electorales que se desarrollaron el 20 de octubre.

"Invito al canciller de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos que vengan, hagamos auditoría voto por voto, mesa por mesa, alcaldía por alcaldía, departamentos por departamentos y yo los voy a convocar. Si hay fraude al día siguiente convocamos a la segunda vuelta", dijo el Jefe de Estado.

El dignatario del Estado aseguró que “nosotros nunca ocultamos y nunca hemos hecho fraude”, advirtiendo que las movilizaciones lo único que desean es “perjudicar a Bolivia".

“No quieren que Bolivia sea primera en crecimiento económico este año, no quieren que Bolivia sea primera en crecimiento económico en Sudamérica en los próximos años (…) Convocar a la población a ser responsable con nuestra economía, seguramente por culpa de estos grupos ya no va haber doble aguinaldo, seguramente por estos grupos no va a haber, porque no son todos, son algunos grupos, de la ciudad, principalmente”, aseveró.