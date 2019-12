Ex presidenta del TSE niega fraude por parte de vocales

María Eugenia Choque,expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante su audiencia en la Sala Penal Segunda de La Paz, negó que los vocales hayan incurrido en fraude a favor del MAS, en los comicios generales del 20 de octubre. A su vez, cuestionó: “En qué sentido el Tribunal Supremo Electoral, en su condición de Sala Plena, hubiera pensado hacer esa manipulación”.

En su intervención, acuso a Neotec como la instancia operativa que se encargó del manejo informático de los datos del sufragio, defendiendo la contratación de la empresa Ethical Hacking, encargada de hacer la auditoria al proceso electoral.

“El informe de la OEA también menciona a quiénes tuvieron acceso al código fuente, esa es la instancia para la administración del proceso electoral, yo, personalmente, no tuve nunca acceso al código fuente, son personas y empresas que se contrataron para eso, como Neotec”, afirmó Choque en el juzgado.

Por su parte, el ex vocal Antonio Costas, que también participo de la apelación a la detención preventiva que cumplen ambas ex autoridades, indico que las responsabilidades por decisiones que fueron asumidas tras su renuncia, el 22 de octubre, dos días después de la votación no se le pueden atribuir..

"Qué incidencia puedo tener yo en la manipulación y destrucción de las pruebas o la manipulación informática”, sostuvo Costas.