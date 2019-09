Ex reina de belleza víctima de feminicidio

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) reportó un nuevo caso de feminicidio en el departamento, el agresor asfixió a su pareja de 19 años tras una discusión en su domicilio.

El agresor Jorge E. Q. se apersonó a las oficinas del a FELCV para informar del hecho, dijo que asfixió a Carla Callao V. (19), una ex reina de belleza en Warnes - Santa Cruz, al verla sin signos vitales intentó reanimarla sin éxito.

La hermana de la víctima llegó de Santa Cruz al enterarse de la tragedia, indicó que Carla vivía con Jorge hace 8 meses, tenían un año de relación. “El me prometió que iba a mandar a mi hermana cada mes a Santa Cruz y no cumplió”, contó.

“Mi hermana me contó que él era muy agresivo, posesivo, muy celoso; no la dejaba tener amigos, tener teléfono (…) Incluso ella ni su Facebook revisaba. Cuando nosotros llamábamos, teníamos que hablar con él para que luego hablar con ella, porque no tenía teléfono”, relató la hermana de Carla.