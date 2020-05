Facebook compra Giphy, la biblioteca de GIFs más grande del mundo

En un movimiento que nadie se esperaba, Facebook acaba de hacer oficial que ha comprado Giphy, una conocida web donde cualquiera puede subir sus propios GIFs animados para usarlo en conversaciones, redes sociales o en webs. Según adelanta algunos medios Facebook ha desembolsado 400 millones de dólares.

Facebook adquiere una de las mayores webs que alojan GIFs de todo el mundo y ha desembolsado 400 millones de dólares por ello.

Giphy, que se la ha valorado hasta en 600 millones, ahora pasará a ser parte de la familia de aplicaciones y servicios de Facebook, concretamente bajo el ala de Instagram.

Adam Mosseri, CEO de Instagram, lo ha confirmado en Twitter esta misma tarde. Algo más tarde la propia Facebook en su blog.

Visual expression is so important in how we communicate, and GIPHY understands that like no other. Excited to bring their creativity and talent together with ours. Welcome to the family GIPHY! pic.twitter.com/JRIQ57wdMM