Facebook se acerca a Netflix, Disney para dispositivo de chat por TV: The Information

(Reuters) - Facebook Inc se ha acercado a Netflix Inc, Walt Disney Co y otras compañías de medios para que esos servicios estén disponibles en un nuevo dispositivo de la red social, reportó el miércoles The Information.

El gigante de las redes sociales también conversó con Hulu, HBO y Amazon.com Inc, indicó el reporte. (http://bit.ly/2YGXpBG)

El dispositivo, que Facebook quiere lanzar en el otoño boreal, utilizará la misma tecnología de videollamadas que se encuentra en su dispositivo de video chat Portal, dijo el reporte, citando a dos personas familiarizadas con el proyecto y los documentos.

El nuevo dispositivo, llamado en código Catalina, también vendrá con un control remoto y servicios de transmisión de video similares a otros como Apple TV.

Las compañías no respondieron inmediatamente a un pedido de comentarios de Reuters.

(Reporte de Akanksha Rana en Bangalore. Editado en español por Lucila Sigal)