Fed en pausa, pero próximo movimiento podría ser un recorte de tasas: Kashkari

Por Ann Saphir

MINEÁPOLIS, EEUU, 10 ene (Reuters) - La política monetaria de Estados Unidos está por ahora en un patrón de espera, pero el próximo movimiento de la Reserva Federal bien podría ser un recorte de tasas debido a las señales de que la economía se estaría debilitando, dijo a Reuters el viernes el jefe de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari.

"El hecho de que el crecimiento del empleo parece estar más moderado y que el aumento de los salarios se desacelera no me dice que nos quedamos sin trabajadores, me dice que la economía subyacente se está ralentizando", dijo Kashkari en una entrevista en su oficina en la sede del banco central regional, citando un reporte del Departamento del Trabajo de más temprano.

"Si tuviera que adivinar el próximo movimiento de tasas, mi conjetura (sobre) el balance de riesgos, es que será a la baja y no hacia arriba", agregó.

Kashkari, quien este año tendrá derecho a voto en el panel de la Fed que fija la política monetaria, ha estado dentro de las 17 autoridades del banco central más moderadas, presionando por recortes de tasas más profundos el año pasado que lo que sus colegas decidieron finalmente.

Pero con el actual rango de la Fed para los costos del crédito a corto plazo en 1,5% a 1,75%, y con la mayoría de los funcionarios del lado de mantener las tasas hasta finales del 2020, Kashkari ha hecho las paces con la política monetaria, por ahora.

"Creo que estamos en pausa por el futuro previsible", dijo. "¿Estamos dando mucha expansión? Probablemente un poco. ¿Podría ser que debiéramos proporcionar más? Sí, podría dar ese argumento. Pero estoy cómodo donde estamos ahora".

Con la Fed en pausa en medio de una baja inflación y una economía que sigue creciendo, las autoridades se enfocan en otros dos temas en el corto plazo.

Uno es asegurar mejor que los bancos tengan suficiente liquidez de corto plazo para que sus necesidades de efectivo no debiliten el control de la Fed sobre las tasas de interés y la mejor manera de resguardar la capacidad de mantener la economía en un nivel estable en un mundo donde la inflación, la expansión y las tasas de interés son más moderadas que en el pasado.

