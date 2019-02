Una joven de 17 años estaba en el bosquecillo de Pura Pura, en la ciudad de La Paz el miércoles para celebrar su cumpleaños con sus amigas, donde compartieron bebidas alcohólicas, cuando cerca de las 16:00 horas las jóvenes abandonaban el parque pero ella quedó atrás y fue interceptada por tres sujetos.

Ella denunció que fue abusada sexualmente por los tres hombres quienes según su relato, la arrastraron tomada por el cabello hasta un cuarto, la robaron y la vejaron sexualmente, para finalmente, dejarla desnuda en el lugar.

“Me han jalado y me han metido a la fuerza a un cuarto. Después me quitaron el celular, mis 20 bolivianos. Luego dos de ellos me quitaron (...) todo y así me botaron”, relató la joven a los medios de comunicación.