El 21 de Febrero del 2016 el pueblo boliviano le dijo NO a @evoespueblo y a Álvaro García Linera @VPEP_Bol. Hoy, les volvemos a decir qué NO y en la elecciones nacionales el #NO será definitivo. 🇧🇴

.#NOdefinitivo #21F #DemocraciaCiudadana pic.twitter.com/cbtQRNS1no