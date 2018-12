García Linera: "Dennos un mes, y no van a encontrar un solo paciente en los pasillo”

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que si el Ejecutivo nacional se hace cargo de los hospitales de tercer nivel, el servicio mejoraría considerablemente, además afirmó que las gobernaciones podrán decidir la transferencia de la administración de los hospitales al gobierno central.

"Dennos un mes, y no van a encontrar un solo paciente en los pasillos, no van a encontrar una sola cama que se esté desarmando o no van a encontrar unas ollas que se estén pudriendo; van a encontrar una atención digna", dijo el vicepresidente en referencia al Sistema Universal de Salud (SUS).

La autoridad criticó el mal estado de los hospitales de tercer nivel, a pesar del presupuesto con el que cuentan las gobernaciones, y enfatizó en que esas competencias son de los entes departamentales, por lo tanto tendrían que asumir la responsabilidad de hacer inversiones.

Lanzó el desafió de que si un mes después de que las gobernaciones decidan la transferencia de sus competencias, siguen existiendo pacientes en los pasillos, "sáquennos la mugre, ríñannos, pero hoy no está en nuestras manos", sostuvo. Atribuyó la "incompetencia" a la Gobernación por no invertir en salud en el departamento de La Paz. "Le damos 400 millones de bolivianos, pero está claro que no invierte en salud", comentó.