Gísela López sobre publicación de encuestas: “No cometí ningún acto contrario a la ley”

Ante el proceso penal que legisladores de Unidad Demócrata iniciaron contra la ministra de Comunicación, Gisela López, por la difusión de una encuesta que se publicó en varios medios impresos y que favorece al presidente Evo Morales, la autoridad salió al paso este martes y calificó de "infames" los ataques de la oposición, porque buscan acaparar la atención de los medios de prensa con fines electorales.

En contacto con la prensa la tarde de este martes donde no aceptó preguntas, López aseguró que no cometió ningún delito y que el "gonismo" y el "separatismo" están detrás de los ataques en su contra.

"No existe ninguna norma que esta autoridad hubiera violado, no he cometido ningún acto contrario a la Ley ni contra la Ley Electoral ni contra los procedimientos normados para el Ejecutivo", aseveró.

Este lunes, el senador Arturo Murillo, presentó una denuncia contra López por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos; uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y la inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta. Por su parte, el candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, junto a su acompañante, Edwin Rodríguez, sumaron otra querella por los mismos supuestos delitos.

La ministra de Comunicación, mostró las carpetas de documentación de los 56 informes escritos, dos orales y una interpelación que presentó a los legisladores de oposición en diferentes oportunidades en las que expuso "con transparencia" que no existen malos manejos de recursos del Estado.

Aseguró que se realizó un análisis exhaustivo del caso, donde se descartó que se hubiera ido contra la norma electoral en el país y consideró que hay dos objetivos detrás de los procesos que le iniciaron.

"Se han ido directamente al Ministerio Público a presentar una demanda penal con dos objetivos específicos: en primer lugar, un objetivo que está relacionado al proceso eleccionario y, en segundo lugar, un objetivo de buscar acaparar la atención mediática", puntualizó.