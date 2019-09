Gobernador de Oruro fue conducido a tránsito de Tarija

Un vídeo que circula en las redes sociales (RRSS), muestra al Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, ingresar, acompañado de un policía, a una oficina de la Dirección Departamental de Transito de Tarija, en aparente estado de ebriedad, el hecho habría ocurrido el pasado 24 de agosto.

El Gobernador, en contacto con los medios de comunicación, no quiso referirse al vídeo ni corroborar si fue retenido por la Policía de Tránsito. Solo dijo que “no estaba manejando un vehículo oficial en estado de ebriedad”.

"Primero se me está acusando de que habría consumido bebidas alcohólicas en una movilidad oficial, segundo se me está haciendo ver de que estaría conduciendo. Quiero desmentir categóricamente que en ambos casos no es cierto", afirmó Vásquez.