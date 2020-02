Gobierno: 67 municipios de 8 departamentos afectados por lluvias

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó que 67 municipios de ocho departamentos del país fueron afectados por fenómenos naturales.



"67 municipios con afectaciones en ocho departamentos, 10.727 familias afectadas, 2.702 familias damnificadas, 5.382 hectáreas afectadas, 10.976 cabezas de ganado afectadas, 414 viviendas afectadas, 17 fallecidos (desde enero por diferentes fenómenos)", informó en una conferencia de prensa, dictada en la ciudad de Santa Cruz.



Precisó que de los 67 municipios con emergencias, tres fueron rebasados, dos en la Paz y uno en Potosí, y el Gobierno nacional tuvo que intervenir para atender a los damnificados.



"Estamos trabajando en el municipio de Curva en La Paz, actuamos en Achocalla y Cotagaita (Potosí), esos son los tres municipios donde estamos con todo el equipamiento y los campamentos armados", precisó.



La autoridad señaló además que el departamento de La Paz está declarado en emergencia, al igual que 10 municipios tienen declaratoria de desastre y cinco de emergencias.



Aclaró que el Gobierno nacional "tiene activadas todas las alarmas" para la atención oportuna de afectados y damnificados ante emergencias.



"El Viceministerio de Defensa Civil tiene equipos en los nueve departamentos como para tener la reacción inmediata, no se trata de llevar la ayuda, se trata de ser eficientes y efectivos y entregar la ayuda a los que necesiten y esa es nuestra labor", complementó.



Agregó, asimismo, que en coordinación con el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade) plantearon crear un plan nacional de atención de emergencias por desastres naturales.



"Lo que se ha planteado a través del Conarade es que haya un plan nacional que prevea, porque ya los alcaldes saben cuándo va a haber inundaciones y lo que tienen que prever es que no hayan casas a la rivera de los ríos, no hayan construcciones, no hayan hospitales, no hayan colegios, la prevención pasa por una gran planificación nacional de desastres naturales", complementó.

Fuente: ABIG