Gobierno pide a cocaleros del Chapare permitir ingreso de la Policía

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió a los dirigentes cocaleros del Chapare, en Cochabamba, permitir el ingreso de la Policía a esa región para restablecer la institucionalidad y el estado de derecho.

La autoridad, en conferencia de prensa en La Paz, advirtió que la ausencia de la Policía, por decisión radical de algunos dirigentes, pone en riesgo la realización de las próximas elecciones generales en esa región.

"Nosotros estamos pidiéndoles amablemente a las seis federaciones, a Andrónico que es el heredero de Evo Morales, que hable con sus sindicatos; Feliciano Mamani, Loza, hablen con sus sindicatos porque ustedes no están en el narcoterrorismo", dijo.

Murillo manifestó que no se puede seguir permitiendo que el Chapare quede sin efectivos policiales, ya que el Gobierno optó por el diálogo y el respeto a los acuerdos suscritos semanas atrás para pacificar el país.

"La Policía tiene que reingresar al Chapare porque el estado de derecho debe estar absolutamente en todos los rincones de nuestra patria, el Estado de Bolivia no puede permitir que exista ninguna republiqueta dentro de nuestro propio territorio", indicó.

El Ministro de Gobierno, además, advirtió que "si los dirigentes de los sindicatos no facilitan y no tranquilizan a los más radicales, a los narcos terroristas que están incrustados en algunos sindicatos, esto va a generar un problema grave, no va a poder haber elecciones en esos lugares".