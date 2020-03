Gobierno se reúne con trabajadores de BoA

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias anunció, que en las próximas horas se tomarán decisiones respecto de Boliviana de Aviación (BoA), luego de sostener prolongadas reuniones con los trabajadores en Cochabamba.



"Creo que hay desentendimiento, algunos piden renuncia (del gerente general de BoA, Juan Carlos Ossio) es decir, vamos a evaluar después de esta reunión", sostuvo el ministro Arias, luego de escuchar las denuncias de los trabajadores en contra el ejecutivo, explicando que los mismos eran cocientes de la situación, sin embargo no podían expresarse.



El titular de Obras Públicas destacó que su reunión con los trabajadores sirvió para que expongan sus puntos de vista y el gobierno analice acciones para superar la crisis en BoA.



"Se analizará el rol de la gerencia, de una gerencia vertical se pasará a una gerencia horizontal e incluso circular, BoA no va quebrar va a seguir volando y no va a parar, la tranquilidad que hemos transmitido a los trabajadores es que la empresa no va a quebrar", afirmó categórico, el ministro.



Destacó que durante las reuniones sostenidas, tanto los trabajadores como el gobierno se dieron mutuas promesas de sacar adelante la empresa, que de acuerdo a los estados financieros tiene una deuda acumulada de más de 50 millones de dólares, en los últimos cinco años.



"BoA está en una situación conflictiva, pero no está en el hoyo, los mismos trabajadores han expresado su voluntad de salir adelante, para lo cual pondrán todo su espíritu y aporte, con determinación y tesón", resaltó Arias.