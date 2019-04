Golpean brutalmente a privado de libertar por no pagar “derecho de piso”

Cochabamba Cochabamba

Un recluso del penal de “San Sebastián” varones denunció agresiones por que no quiso pagar el denominado “derecho de piso”, en las imágenes se lo ve golpeado, hasta con el ojo cerrado. Denunció a varios representantes del penal, mencionó al delegado de carpintería, el ejecutivo del penal y otros indicando que ordenaron la golpiza porque se negaba a dar el dinero.

En el vídeo el recluso pide una y otra vez la intervención de derechos humanos, indicando que donde se encuentra no hay justicia.

“Yo no temo a nadie, yo no soy de aquí (…) me han roto mi diente, golpeado con bate todo mi cuerpo. Pido que actúe derechos humanos y no soy el único. No hice nada malo, soy trasladado de otro penal (…) Me han traído a este lugar a vivir peor, un tormento” relató el privado de libertad.

El Gobernador del Penal, My. René Gironda, confirmó la agresión y señaló que hay un interno en celdas aisladas, por su parte la directora de Régimen Penitenciario, Tatiana Aguilar, señaló que investigará el caso.

Representantes de la Defensoría del Pueblo llegaron hasta el penal, para verificar la denuncia de agresión contra un privado de libertad, solicitarán informes, incluso podrían sugerir el traslado.