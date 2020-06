Google elimina la aplicación que detectaba aplicaciones Chinas

"Remove China Apps" no estaba disponible en Google Play Store el miércoles, poco más de dos semanas después de su lanzamiento con la seguridad de que podría ayudar a los indios a identificar aplicaciones creadas por desarrolladores chinos.

El sentimiento anti-chino ha aumentado en la India en las últimas semanas a medida que los dos países disputan una disputa fronteriza.

One Touch App Labs, el desarrollador de la aplicación, lo presentó como una herramienta para ayudar a apoyar "una India autosuficiente" al identificar el origen de las aplicaciones instaladas en los teléfonos móviles. La compañía no pudo ser contactada para hacer comentarios el miércoles.

Google afirma que la aplicación violaba las políticas de Play Store, que prohíben los productos que "alientan o incentivan" a las personas a eliminar o deshabilitar otras aplicaciones.

Remove China Apps se descargó más de 4 millones de veces antes de que se retirara, según la empresa de análisis Sensor Tower. En India, casi 160,000 usuarios otorgaron a la aplicación una calificación de 5 estrellas en Play Store antes de que fuera retirada.

Pero no fue del todo exitoso en la detección de aplicaciones de desarrolladores chinos, según algunos usuarios.El martes, el usuario Sridhar Toopurani escribió en una revisión de la aplicación que "si bien el concepto es bueno ... no detectó MI Video, Helo, etc."

Mi Video es una aplicación de transmisión del fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi, y Helo es una plataforma de redes sociales desarrollada por ByteDance, la startup con sede en Beijing detrás de TikTok. Otros usuarios dijeron que la aplicación tampoco detectó PUBG, un popular juego para teléfonos inteligentes de Tencent (TCEHY).

La aplicación identificó a TikTok como una aplicación china, según varias revisiones. India es uno de los mercados más grandes de TikTok, aunque se ha encontrado con algunos problemas en el país. La aplicación fue prohibida temporalmente en India el año pasado, después de que un tribunal dictaminó que TikTok podría exponer a los niños a depredadores sexuales, contenido pornográfico y ciberacoso.

TikTok apeló la decisión, diciendo que había tomado medidas enérgicas contra el contenido inapropiado, y el tribunal revocó su fallo. En ese momento, Bytedance informó al tribunal superior del país que estaba perdiendo $ 500,000 en ingresos cada día que TikTok estaba bloqueado.

Remove China Apps se lanzó el mes pasado pocos días después de una escaramuza transfronteriza entre las fuerzas chinas e indias que resultó en heridas leves a las tropas.

El incidente, en un remoto y montañoso cruce cerca del Tíbet, fue el último en una larga línea de ataques fronterizos entre las potencias vecinas, y ha alimentado una nueva ronda de sentimientos contra China en la India.

Sonam Wangchuk, un reformador de la educación que también fue la inspiración para un personaje de película popular en la India, pidió a sus compatriotas que boicoteen todo lo chino en respuesta al enfrentamiento fronterizo.

Compartió un video en YouTube la semana pasada, instando a los ciudadanos indios a dejar de comprar productos chinos, a "usar el poder de su billetera ... y dejar de financiar virtualmente el acoso militar actual". El video ha sido visto más de 3.7 millones de veces.

El actor Arshad Warsi se dirigió a sus 2,2 millones de seguidores en Twitter, diciendo que "conscientemente va a dejar de usar todo lo que es chino".

I am consciously going to stop using everything that is Chinese. As they are a part of most of the things we use, it will take time but I know, one day I’ll be Chinese free. You should try it too ...