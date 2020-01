Hallan herida y desnuda a famosa modelo en plena calle

- В чем тогда смысл бытия? - спросил я. - Или жизнь вообще пустая бессмыслица? - Почему. В ней можно найти много разного смысла. На любой вкус. Можно прожить ее так, что она будет цельной, одухотворённой и полной значения. Но после того, как перевернётся ее последняя страница, весь этот смысл унесёт ветром, как сухую солому.

