Hallan las impresionantes anotaciones de los asesinos de escuela en Sao Paulo

Sau Paulo, Brasil Sau Paulo, Brasil

Luiz Henrique de Castro, de 25 años, y Guilherme Taucci Monteiro, de 17 años, entraron a una escuela primaria de San Pablo (Sao Paulo, Brasil) este miércoles con sus rostros cubiertos con máscaras, donde mataron a tiros a cinco niños que estaban tomando sus meriendas y a dos funcionarios escolares. Luego se suicidaron, según informó la policía local.

Antes del ataque en el colegio Raul Brasil, los asesinos dispararon y mataron a un trabajador en un autolavado cercano. João Camilo Pires de Campos, secretario de Seguridad Pública de San Pablo, reportó que esta víctima sería familiar de uno de los agresores.

A medida que pasan las horas, se van conociendo nuevos detalles de estos crímenes atroces, que conmocionaron a todo Brasil. La Policía reveló que en el auto en el que arribaron había dos cuadernos con dibujos y anotaciones de todo tipo.

En uno de ellos había ilustraciones de armas, menciones a videojuegos y tácticas de combate, presuntamente, para utilizar en ellos. "Si mandas a tu ejército a atacar, aunque sea débil, si lo haces rápido el enemigo no tendrá tiempo de defenderse", es uno de los consejos.

"Cuando estés caminando por territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no para, destrúyelo", es otra de las frases escritas. La fuente que aparece al lado de la oración es "la Biblia satánica"

También hay dibujos de personas encapuchadas, y palabras de odio dispersas. Hay incluso frases en inglés, como "Don't look… Or It Takes you" (no mires, o te va a llevar).



En el otro cuaderno hay una lista de reglas de conducta escolar. "Está prohibido usar el celular en clase, no se puede fumar y hay que colaborar con la organización y la limpieza de los ambientes". son algunas de ellas.

Marcelo Salles, comandante de las fuerzas policiales en San Pablo, dijo que los atacantes suicidas usaron al menos una pistola calibre .38, bombas caseras, hachas, una ballesta, un arco y flechas.

La Policía llegó ocho minutos después del inicio del tiroteo y no se enfrentó a ellos porque ya se habían suicidado, dijo Salles. De acuerdo con O Globo, ambos agresores eran vecinos y ex alumnos de la escuela afectada.