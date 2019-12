Hoy definen si Achacollo retorna a la cárcel por el caso FONDIOC

La mañana de ste miercoles la exministra, Nemesia Achacollo, se presentó a juzgados para la audiencia en la que se definirá si retorna a la cárcel por el caso Fondioc. En declaraciones ante los medios de comunicación desmintió haber incumplido la detención domiciliaria y aseguró sentirse hostigada y discriminada.

“Primero que yo tengo un arraigo natural porque yo tengo a mi familia a mi papá de la tercera edad, segundo de que yo tengo arraigo y mi arraigo no me permite que pueda salir afuera del país, tercero de que no tengo recursos económicos (…) a veces es muy fácil hacer el tema hostigamiento con mi persona más bien yo me siento discriminada”, mencionó.