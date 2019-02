Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El Sistema Único de Salud (SUS) iniciará oficialmente este viernes a partir de las 08.00, en Cochabamba, con un total de 3.114 centros de salud de primer nivel a disposición de los beneficiarios.

La inversión es de $us 200 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) para la primera fase del beneficio con el que se espera atender a 5,5 millones de habitantes, cuyos oficios varían, pues la mayoría de los inscritos son campesinos, transportistas, comerciantes, albañiles, trabajadoras del hogar o personas en situación de calle.

Del total de la inversión, el Ministerio de Salud tiene previsto que $us 79,7 millones están destinado a las 1.200 prestaciones que se darán en los establecimientos de salud; $us 31,1 millones irán a enfermedades de alto costo (cáncer, insuficiencia renal y otros); $us 57 millones, a los recursos humanos, pues se tiene previsto contratar para este año a 8.000 profesionales, técnicos y administrativos; y $us 30,8 millones, a las mejoras en la infraestructura y el equipamiento del tercer nivel.

El Ministerio de Salud entregó fármacos a algunos establecimientos de primer nivel (postas, consultorios médicos, centros de salud y centros de salud integral) que además adecuados para implementar el SUS desde mañana, según la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).

El Gobierno dejó claro que los pacientes recibirán los medicamentos de manera gratuita al paciente en el primer nivel. En el segundo y el tercero se lo hará de acuerdo con el listado de la cobertura en el primer año. La dotación de insumos corre por cuenta de las alcaldías en el primer y segundo nivel; y de las gobernaciones, en el tercero, previa firma de un convenio con el Ministerio de Salud.

La afiliación al SUS comenzó el 2 de enero en los centros de salud y ferias, además el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, informó que las inscripciones al Sistema Único de Salud (SUS) no finalizan en el mes de febrero y aclaró que la población podrá registrarse después del 01 de marzo hacia adelante.