Investigan la muerte de Noelia Magaly Villarroel

Cochabamba Cochabamba

Noelia Magaly Villarroel con apenas 20 años tuvo un fatal desenlace, murió con un impacto de bala en el tórax, con la pistola de su pareja, un policía que trabaja en la cárcel de El Abra y ahora se encuentra arrestado con fines investigativos.

Fue criada desde los tres meses por su abuela, su padre la abandonó y su madre radica en España. El sueño de Noelia era estudiar gastronomía, porque señalan sus familiares le gustaba la cocina, sus amigos la recuerdan como una gran amiga, sencilla y de buen corazón.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudió a la vivienda donde ocurrió el crimen, zona de Villa Pagador, realizó el levantamiento legal del cadáver y lo llevó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Después el caso pasó a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), porque la Policía presume que se trataría de un feminicidio y no de suicidio, basados en que no se explica cómo la mujer pudo dispararse en el pecho, ya que de quererse quitar a vida podía dispararse en la cabeza.

“Su pareja mató a mi hija, ella tenía muchos proyectos y ganas de vivir, exijo justicia. Nos llamaron de la Epi Sur, yo vine desde el campo, para encontrarla prácticamente en el cajón” relató Isabel Ortuño, su abuela.

El informe forense estableció que la víctima falleció por un shock hipovolémico por impacto de bala, el proyectil provocó laceración de vasos sanguíneos, destruyó el corazón y presenta trauma pectoral.

“Le arrancaría los ojos, si no es con mis manos con lo que agarraría le mataría, porque eso no se puede hacer, en mi rabia las cosas que ocasionaría, porque yo soy vieja, no necesito vivir más tiempo, ella tenía mucho por delante (…)” contó en medio de lágrimas Doña Isabel, durante entrevista con “El Mañanero”.

El policía, que se encuentra arrestado, manifestó en su declaración que Noelia se disparó con su arma de fuego.

“Este último me dijo mamita voy a venir a tu casa, en el campo pero quiero dormir en tus pies, me vas hacer una camita, no sé si adivino o le vino algo, porque ella nunca me había pedido eso y yo me decía ¿Por qué razón?” relató muy dolida Doña Isabel.