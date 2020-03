Investigan la muerte de un reo en el bloque “C” del penal de “El Abra”

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

La Policía departamental y Régimen Penitenciario informó sobre el fallecimiento de un privado de libertad del “Bloque C” del recinto carcelario “El Abra”, la noche de este pasado viernes. Las Autoridades manejan la hipótesis de que el reo se habría suicidado, aunque los familiares denunciaron que fue asesinado.

Durante entrevista con “El Mañanero” el representante del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, indicó que esta muerte se dio en “condiciones por demás oscuras” y que el “Bloque C está bajo observación".

El viernes 27 de febrero la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a través de la División Homicidios, realizó el levantamiento legal del cadáver de Julio Cristóbal Martínez de 44 años, un hombre que fue encontrado ahorcado en la ventana externa de la celda 15 del bloque C del recinto penitenciario.

“La causa de la muerte se va a determinar tras las investigaciones, se manejan varias hipótesis”, declaró el comandante departamental de la Policía, Franz Sellis.

Asimismo, la directora departamental de Régimen Penitenciario, Pamela Suárez, explicó que hace cinco días trasladaron al fallecido al bloque C, porque habría agredido con arma punzocortante a uno de sus compañeros de sector. La autoridad explicó que la principal hipótesis que se maneja es la de suicidio porque fue encontrado con un pedazo de tela envuelto en el cuello (colgado en la ventana).

“Se alude que ha existido un suicidio de una ventana que no dista más de un metro y 20, con una cinta elástica, es más se ha visto que hubo ciertas lesiones (…) Estos elementos hacen que la familia pida el esclarecimiento”, remarcó Cox.

Suárez explicó también que no se conoce nada sobre las denuncias de que fue asesinado, pues no le ha llegado ninguna denuncia a ella y al director de El Abra. “Me han comentado que la esposa ha hecho visitas y dejó una información. A mí no me llegó nada. Amerita pedir informes”, declaró.

Sobre las investigaciones, Suárez explicó que se hacen un poco lentas, pues no se tienen imágenes de las cámaras de seguridad, pues las mismas están dañadas.