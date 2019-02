Recapturan a reo que fugó de “El Abra”

El privado de libertad, Wilmer Aduviri Guzmán, fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cochabamba “El Abra”, en Sacaba, la madrugada del sábado 16 de febrero, siendo recapturado horas después en el municipio de Colcapirhua.

Aduviri Guzmán, de 23 años, escapó por uno de los muros perimetrales del penal, usando vigas de madera aprovechando la torrencial lluvia registrada. El interno se encuentra con detención preventiva desde julio de 2018 por el delito de tentativa de feminicidio, el año pasado le disparó a su pareja en la cabeza, la víctima sobrevivió milagrosamente.

“Después de un trabajo minucioso que realizó la unidad especializada, ubicándolo gracias a las llamadas telefónicas que hacía con la persona que le ayudó, la señora Segundina, de esa manera se ha logrado ubicar el lugar exacto donde él estaba para proceder a la recaptura” explicó el Cnl. Walter Alvis, Comandante Regional de Quillacollo.

La intención del prófugo de la justicia era terminar con la vida de Aidé Navia, oportunamente la policía desplegó un operativo de búsqueda y lo encontraron en el barrio “Kami” de Colcapirhua. Aidé Navia sobreviviente del intento de feminicidio contó en El Mañanero lo que sintió cuando se enteró de la fuga.

“El sábado en la madrugada me enteré que el fugó de la cárcel, ese momento no podía creer, no podía imaginarme que el escapó de la cárcel de máxima seguridad. Sentí un gran miedo, ese momento corrí a las puertas junto a mis hermanos, miramos a todo lado. Mi pensamiento era que ya estaba ahí con un grupo de amigos que tenía, con el propósito de acabar con nosotros”, relató Aidé.

Las mujeres de fuego se movilizaron para precautelar la vida de la sobreviviente del intento de feminicidio, la representante del Colectivo “Mujeres de Fuego” la pusieron a resguardo.

“Pasé un momento muy doloroso hace un año (…) me he vuelto una mujer luchadora, una guerrera, soy capaz de todo por otras mujeres. Recuerdo ese momento en el que me disparó, sentí como un golpe, como un sueño, como si fuera un terremoto, corrí afuera pude verlo escapar con la sangre chorreando en la cara” contó la valiente sobreviviente.

Hoy la organización de protección a víctimas de violencia de género “Mujeres de Fuego” realizó una protesta exigiendo controles más rigurosos en la cárcel de El Abra.