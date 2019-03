Investigan muerte de joven encontrada en la ruta a Porongo

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Cila Mariscal Chavarría, de 22 años, fue encontrada sin vida la madrugada del domingo en un costado de la carretera del municipio de Porongo, donde su cuerpo yacía abandonado en medio de las dunas de arena. Según el informe preliminar de Tránsito, la joven habría fallecido luego de sufrir un accidente en motocicleta donde posiblemente hubo omisión de socorro.

La madre de la joven profesional en enfermería recordó que la noche del sábado su hija salió de su casa en compañía de Tarast Mucharest Rocha quien la invitó a ver una carrera de motos en la zona del Cambódromo. Esa misma noche al promediar las 0:00 horas, comentó, ella envió un mensaje de WhatsApp a su hija para saber a qué hora retornaría y la misma respondió con imágenes y con un texto que volvería en 15 minutos porque compartía un churrasco junto a Tarast y un grupo de jóvenes. Sin embargo, quien respondía los mensajes era el mismo joven desde el teléfono de su hija.

"Esa noche ella me dijo mamita voy a ir mirar la carrera de motos. A las doce de la noche le envié un WhatsApp, me dijo que estaba viniendo, pero era él quien me enviaba las imágenes. Desde ese momento perdí contacto con ella. Él la dejó tirada ahí, no la socorrió", dijo la madre consternada ante las cámaras de Notivisión.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió a la aprehensión del sujeto quien fue derivado hasta celdas de la Policía de La Guardia, donde se espera que sea puesto ante el Ministerio Público para su declaración. En la humanidad del hombre se observó que presentaba lesiones.

Celia, además de ser enfermera, había postulado para ser policía y tenía programada su fecha de examen en el mes de septiembre en la Academia Nacional de Policía.