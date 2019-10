Jennifer López esta lista para dar el "sí" por cuarta vez

EE.UU. EE.UU.

La famosa actriz y cantante dejó a todos boquiabiertos cuando se puso un super vestido blanco. A pesar de que Ésta será su cuarta boda, la cantante, bailarina y actriz, de 50 años, habló de su próximo camino al altar en un nuevo video detrás de cámaras durante los ensayos de su gira It´s My Party,

“Me gustaría una gran boda y me gustaría casarme esta vez en una iglesia”, explicó. “Nunca me he casado en una iglesia”.

“Me he casado tres veces, una fue de nueve meses y la otra fue de 11 meses, así que realmente no las cuento”, agregó. Los dos matrimonios a los que se refiere son sus relaciones con Ojani Noa de 1997 a 1998 y con Cris Judd de 2001 a 2003.

Su tercer matrimonio con el cantante Marc Anthony duró 10 años y tuvieron a sus gemelos, Emme y Max, de 11 años. “Estuve casada con Marc durante 10 años, con los niños. Yo era muy joven las dos primeras veces que intenté casarme. Estoy diciendo que ‘intenté’ casarme. Sentí que, si me casaba, siempre tendría a alguien. Pero no es así como funciona la vida. Eso no es así “, confesó López.

“La correcta es cuando encuentras a alguien que realmente te hace mejor”.

Alex Rodríguez finalmente le hizo la pregunta del millón y ella dijo ‘Sí’. Atrás queda la pregunta de ¿y el anillo p’a cuando? La sortija ya está en el dedo anular ¡y la boda esta a la vuelta de la esquina!