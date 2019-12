Jerjes Justiniano: "No existe coacción contra Romano"

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, no dudó en mostrar su asombro cuando fue consultado sobre la renuncia del viceministro de Políticas Comunicacionales, Danilo Romano, quien dejo su cargo denunciando ‘coacción’ por parte de Justiniano.

“Perdón, lo del viceministro de Comunicación no sé, qué diferencias”, dijo escuetamente la autoridad en contacto con periodistas en puertas de Palacio Quemado en la ciudad de La Paz.

Durante la jornada de ayer se hizo pública la carta de dimisión de Romano, indicando que su renuncia responde a una solicitud realizada en el Ministerio de la Presidencia, argumentando que familiares suyos tenían "problemas de irregularidades" y también advierte un despido masivo de funcionarios en esa instancia.

Mientras que por su parte Justiniano, confundo por dichas acusaciones, se limitó a preguntar: “¿Quién es el viceministro de Comunicación?”, despejando toda duda sobre alguna diferencia con Romano, que no depende de su cartera. “No lo conozco, no he conversado con él, no tengo ninguna pugna con él, si él ha dicho eso, es completamente falso”, afirmó.