Jhonny Fernández dice que las mujeres se ‘desmayan’ por él

¿Qué le dicen las mujeres cuando lo ven Tío Jhonny? no me dicen nada, se desmayan por mi, o dicen no tengo palabras para vos, era lo que yo esperaba, fueron algunas de las respuestas más escandalosas del exalcalde de Santa Cruz en el segmento Al Aire con la Chitoka, causando inmediatamente carcajadas entre los presentadores de El Mañanero.

Este polémico personaje (Jhonny Fernández) fue el invitado especial del segundo programa televisivo-radial y como sucedió en el primero ya nomás la Gendarme Chitoka le lanzó las preguntas tipo dardo directo y sin anestesia, hasta aprovechó para pedir un aumento para los gendarmes. ¿Cómo le va con la conquista, es cierto que es un picaflor?, fue una de las interrogantes que el concejal por UCS respondió con picardía. A esa se sumaron otras relacionadas al trato a las mujeres y en especial cuando se tiene una 'ex'.

Así como también un pimponeo de preguntas y respuestas acerca del significado de algunas palabras costumbristas cruceñas, además del sentimiento que tiene por ser cruceño y lo que le provoca escuchar algunos temas románticos, pero si quieres saber más detalles mira aquí la entrevista completa: