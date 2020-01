Jóvenes de “La Resistencia” instalan vigilia en la puerta de la casa del exministro Romero

Un grupo de "La Resistencia" instaló una vigilia en puertas de la vivienda de Carlos Romero, exministro de Gobierno del Gobierno de Evo Morales.

“Nosotros no vamos a claudicar, nosotros no estamos ni por dinero, no estamos por plata estamos auto convocados a que estas personajes cumplan ante la justicia”, aseguró uno de los jóvenes.