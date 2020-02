Klopp respondió al niño que pidió que no gane más partidos con el Liverpool

Daragh Curley, un niño de 10 años aficionado del Manchester United escribió una carta como una tarea escolar. El destinatario, Jurgen Klopp. El pequeño estaba cansado de tanto dominio de los 'reds' estuvieran en la Premier League con 25 victorias, un empate y ninguna derrota.

"El Liverpool está ganando demasiados partidos. Si ganas nueve más, tendrás la mejor racha de imbatibilidad del fútbol inglés. Ahora ser un fanático del United es muy triste. Así que la próxima vez que juegue el Liverpool, por favor, haz que pierda. Deberías dejar que el otro equipo marque. Espero haberle convencido de no ganar la Liga o cualquier otro partido nunca más". Escribió Daragh.

La sorpresa del niño llegó cuando Klopp respondió a su carta la cual le llegó firmada membretada por el mismo Klopp que decía lo siguiente.

En primer lugar, me gustaría agradecerle por escribirme. Sé que no me enviaste buena suerte ni nada de eso pero siempre es bueno saber de un joven aficionado al fútbol sin importar qué, así que aprecio que te pongas en contacto conmigo.