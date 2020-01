La agredieron por saludar a un amigo de infancia

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Elvia Guerrido Céspedes jamás se imaginó protagonizar un momento tan desagradable como el que vivió el domingo pasado durante un evento carnavalero en Santa Cruz, al que ella cataloga como una pesadilla que le pareció eterna.

Según las investigaciones y el mismo relato de la joven, ella se encontraba compartiendo con unas amigas en el lugar donde ocurrieron los hechos, en un momento dado, Elvia se levantó para ir al baño y cuando regresaba se encontró con un amigo de la infancia al cual no veía desde hacía mucho tiempo, con el que se saludó de forma amena e intercambiaron algunas palabras.

"Me estoy saludando con mi amigo y esta muchacha se acerca agresivamente a él y discuten, yo hago caso omiso, me doy la vuelta y esta joven me lanza un vaso de cerveza, acto seguido, reacciono y le devuelvo el vaso de cerveza y me voy a mi mesa, entonces esta muchacha viene con su señora madre y otras cuatro mujeres más y me agreden entre todas y la señorita logra golpearme arriba de la frente y me abre una herida que me deja unos segundos inconsciente"

Elvia asegura que jamás ha tenido rose con estas dos mujeres, no las conoce y no logra entender que pasó con ellas, porqué actuaron así y que motivo tuvieron para amenazarla de muerte. Ante esta situación la joven dada de alta se dirigió a sentar la denuncia correspondiente contra estas dos mujeres que se dieron a la fuga después de agredirla.

Ante lo ocurrido Elvia pide al Director de la FELCC la ayude a dar con estas personas y que lo ocurrido con ella no vuelva a pasar con nadie más. Las investigaciones continúan.