La belleza presente en la Feria Internacional (FIC)

Cochabamba Cochabamba

En la XXXVI versión de la Feria Internacional reconocidas modelos cochabambinas, reinas de belleza y presentadoras de televisión serán el deleite de cientos en la cita comercial más grande del departamento.

Reconocidos diseñadores como Viví Mercado, diseñaron los diferentes trajes que serán lucidos por las esculturales azafatas, que robarán las miradas de quienes asistan a los distintos stands.

Entre ellas tendremos a Lieke Hannah Dormans que se coronó como la "Miss Feria 2018", participa cinco años como azafata en la FIC; Laura Pérez hermosa Chica Premier prometió robar más de una sonrisa. La ex Señorita Cochabamba 2016, Eliana Villegas que representó a Bolivia en el certamen internacional “Miss model of the world 2018”; la actual “Miss Cochabamba” Natalia Carolina Paz en su cuarto año en la Feicobol.

Serán 11 días de belleza, simpatía y derroche de elegancia.