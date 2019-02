Argentina Argentina

Nala, la perra de Emiliano Sala, no se separó del ataúd del futbolista en Argentina, el labrador negro del fallecido futbolista esperaba despedirse de su amo, todo un buen ejemplo de fidelidad.

Este sábado cientos de personas se reunieron en la provincia de Santa Fe (Argentina) para darle el último adiós al jugador. También estuvo ella, Nala, su querida perra, habitual compañera de Sala en las redes sociales. Lo estuvo esperando varias horas en la puerta del tanatorio. La imagen dio la vuelta al mundo.

Nadie mas fieles que ellos, Nala, la perra de Emiliano Sala, esperó durante horas en la puerta del velatorio. Amor eterno. 😥😰😓❤️ pic.twitter.com/XdwWYAidYF — MarcosNavarro (@EMarcosN) February 17, 2019

Como no podía ser de otra forma, el emotivo gesto de Nala desencadenó una oleada de reacciones en las redes sociales, incluidos cientos de condolencias a la familia del fallecido y pedidos de no abandonar a la mascota. Romina, hermana de Sala, aseguró en una entrevista a The Sun que ella cuidará de Nala.