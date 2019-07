Este domingo París será el centro de atención para los aficionados del balompié cuando la selección de EEUU y Holanda se enfrenten en la gran final del Mundial Femenino de Fútbol 2019 que se celebra en Francia en su octava edición.

En un gran esfuerzo en pro de los televidentes, La Red Uno de Bolivia trasmitirá en señal abierta y por cable esta inédita final que iniciará a las 11:00 (Hb). La previa, el minuto a minuto como el posterior resultado también serán difundidos a través de la web (www.reduno.com.bo) y en sus diferentes redes sociales, con el objetivo de mantener informado al público.

Respecto a este partido que no dará tregua, Holanda se clasificó para la primera final de su historia en el Mundial de fútbol femenino tras vencer el miércoles en Lyon por 1-0 en la prórroga a Suecia. El seleccionado 'Orange', dos años después de haberse proclamado campeona de Europa en una edición disputada en su país, aspirará a lograr el mayor éxito de la historia de su fútbol femenino.

Por su parte el elenco norteamericano venció 2-1 a una complicada Inglaterra en un partido que tuvo decisiones del VAR que hicieron peligrar su amplio dominio. Estados Unidos llega a este encuentro como la gran candidata para obtener el título

La francesa Stephanie Frappart fue designada este viernes por la FIFA para arbitrar la final del Mundial de fútbol femenino entre Estados Unidos y Holanda.

FIFA Women‘s World Cup - Match officials appointed for the FINAL #USANED, 7 July, Lyon



Ref: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

ARef 1: Manuela NICOLOSI 🇫🇷

ARef 2: Michelle O’NEILL 🇮🇪

4th. Off: Claudia UMPIERREZ 🇺🇾

VAR: Carlos DEL CERRO 🇪🇸 @FIFAWWC pic.twitter.com/vngLkKE5t9