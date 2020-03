Lamen los santuarios para demostrar que no tienen miedo al coronavirus

Unos videos de personas lamiendo santuarios en Irán está provocando una alerta sanitaria a nivel mundial, tomando en cuenta que es el segundo país con más alto número de muertes por coronavirus después de China, los feligreses iraníes dicen que lo hacen como prueba de que no tienen miedo al virus mortal, pues Alá los protege.

Según el panel en línea del Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, en el momento de escribir este artículo, Covid-19 fue responsable de 54 muertes en Irán, la mayor cantidad de muertes después de las 2.803 en China, junto con 979 casos confirmados.

Se han publicado videos en las redes sociales que muestran a los fieles lamiendo los santuarios y diciendo que 'no les importa lo que pase', o exclamando: "No tengo miedo al coronavirus".

El poder judicial dijo: "Lo que hizo el detenido fue anómalo, y la investigación sobre su caso está en marcha".

El periodista Masih Alinejad también ha compartido algunos de los clips en Twitter, instando a las autoridades iraníes a cerrar los sitios religiosos.

Ella escribió: "Si bien la ciudad de Qom es el epicentro de # CoronaVirus en Irán, las autoridades se niegan a cerrar los santuarios religiosos allí. Estas personas a favor del régimen están lamiendo los santuarios y alentando a las personas a visitarlos. Las autoridades de Irán están poniendo en peligro la vida de los iraníes. & el mundo."

Ella dijo: "No solo se trata de abuso infantil, sino que también está ayudando a que el virus propague Irán y otros países".

"Las autoridades de Irán aún se niegan rotundamente a cerrar estos sitios religiosos. El virus está causando estragos en todo el país".

Algunas personas creen que los lugares sagrados de Qom son un lugar para la curación, lo que significa que tocar o incluso besar los santuarios es una práctica común para los peregrinos.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.



These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.



Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ