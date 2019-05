Lanzamiento de nuevo grupo musical en NPED

Inspirados en los temas más demandados de uno de los mejores cuartetos del mundo musical, los chicos de NPED, fueron asesorados por sus pares del medio naranja, quienes además les instaron a mostrar sus atributos como cantantes, ya que lograron interpretar de manera casi perfecta el tema "Regresa a mi" durante el programa la semana pasada.

Hoy por hoy están recibiendo propuestas para amenizar diferentes eventos los fines de semana, teniendo hasta el momento una agenda muy apretada, empezando con un bautismo, seguidamente tienen un cumpleaños de un grupo pre adolescentes que esperan con ansias el show de Il Chivo. Se suman a todo esto algunas fiestas populares de barrio, teatro callejero y mucho más.

Il Chivo promete nuevos proyectos a sus fans para más adelante.

Pero como es de esperar en el universo de la fama, también hay críticos que se desplayaron con sus comentarios, cuando se les preguntó que pensaban del nuevo grupo Il Chivo:

"Cantan muy feo todos, no me gustó, no lo hicieron bien"

"No me gustó para nada, deben ensayar más, muchísimo más"

"Pobre mis oídos, lo hicieron feo, pero si practican más puede que mejoren un poco"

Estamos convencidos de que con esfuerzo es todo posible y esperamos sinceramente les vaya bien y tengan el éxito que se merecen.