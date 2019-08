Las mujeres están usando vinagre para apretar sus vaginas

Una insólita tendencia muestra que algunas mujeres están recurriendo desesperadamente a las técnicas baratas para hacer que sus vaginas sean más estrechas. Y algunas incluso usan vinagre de sidra, que se usa en aderezos para ensaladas y salsas picantes, con la esperanza de que estrechen sus paredes vaginales.

Los partidarios del método dicen que no solo endurecerá la vagina sino que también reducirá la vulva, señalando que es algo que las mujeres han estado haciendo desde la edad media. La revelación de que las mujeres han estado usando este extraño método se hizo por primera vez en el programa de televisión estadounidense The Doctors.

Sin embargo, como era de esperar, es una idea terrible y ha llevado a los expertos a advertir a las mujeres que no pongan vinagre cerca de sus genitales. No solo no hará que su vagina se vea más "joven", sino que podría causar infecciones, irritación y posibles traumas a continuación.