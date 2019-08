Le regalaron un BMW, pero lo tiró al río porque él quería un Jaguar

En la actualidad tenemos muchos casos de niños, adolescente y jóvenes carentes de valores, pero la culpa no es el 100% de estos jóvenes, los padres tienen mucho que ver desde el momento en que empiezan a llenar vacíos con cosas materiales queriendo subsanar las ausencias en la vida de sus hijos.

En esta oportunidad el regalo de cumpleaños no fue del todo acertado por los padres de un joven, quienes no atinaron con el mejor regalo, ya que el presupuesto no se ajustaba a los deseos del cumpleañero. Es el caso ocurrido en Yamuna Nagar (Hayana, India), donde un joven recibió un BMW como regalo de cumpleaños y como no se trataba del Jaguar que él pidió, lo arrojó al río en un ataque de ira.

Varias personas intentaron sacar el vehículo sin éxito, porque finalmente acabó hundiéndose por completo.

De momento, la policía está investigando el incidente y el joven ha sido detenido para interrogarlo sobre lo sucedido. Al parecer, el autor de los hechos grabó cómo tiraba el vehículo al río y se lo envió a su padre, además de subirlo a las redes sociales.

Sin lugar a dudas, muchos padres pensarán primero dos veces antes de comprar un regalo errado.