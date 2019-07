Lider Norcoreano se queda dormido durante reunión de su partido

Corea del Norte Corea del Norte

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte al parecer estuvo a punto de quedarse dormido este lunes durante una reunión del partido dedicada a la conmemoración de la muerte de su abuelo, Kim Il-sung, según informa The Daily Star.

En la grabación se aprecia que Kim Jong-un apenas puede mantener los ojos abiertos durante el evento. Por algunos segundos parece que cierra los ojos sin moverse y después inclina la cabeza sobre un hombro. De repente, se balancea hacia otro lado. Parecía imposible ocultar el aburrimiento que el evento estaba causándole a Kim Jong.

Además, el líder norcoreano se demoró en aplaudir el discurso que escuchaba y recién lo hizo cuando otros miembros ya habían empezado con los aplausos.

Según el medio, en Corea del Norte acciones como quedarse dormido en el momento equivocado o no aplaudir lo suficiente pueden ser castigadas. En ese sentido, The Daily Star cita el caso del viceprimer ministro de Educación del país, Kim Yong-jin, de quien se informó que había sido ejecutado por no mantener la postura en un evento público y mostrarse poco respetuoso ante la presencia del líder supremo del país. Supuestamente, se había quedado dormido durante una reunión, precisa el medio.

No obstante, la fiabilidad de las fuentes de información surcoreanas ha sido cuestionada en más de una ocasión. Es conocido el caso del ministro de Defensa de Corea de Norte, Hyon Yong-chol, que apareció en un programa de la televisión norcoreana después de que el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informara que había sido fusilado.