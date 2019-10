Lionel Messi acepta el error argentino de creerse los mejores

España España

Lionel Messi, tras ganar su sexta Bota de Oro, al máximo goleador de Europa y el estreno de la edición especial que creó el Cirque du Soleil en homenaje a su carrera, mantuvo una charla con el programa Perros de la Calle, que se emite por Radio Metro.

El delantero del Barcelona, que mañana visitará al Eibar por la Fecha 9 de La Liga, confesó cuál es el mayor error de los argentinos, elogió a Juan Román Riquelme y contó detalles sobre la crianza de sus hijos.

“Uno de los mayores errores de nosotros (los argentinos) es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos”, expresó sin rodeos el capitán de la selección de fútbol nacional. Y luego, agregó: “Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos, con 13 años. Venir a Barcelona, que era algo impensado. Quemé etapas muy rápido, y eso hizo que esté siempre metido en querer cumplir mi sueño. Nunca imaginé que fuera a pasarme todo lo que viví, mi sueño era mucho más tranquilo de todo lo que después me tocó pasar. Y en el medio hubo muchas decepciones que me ayudaron a superarme y crecer como futbolista”.

Pese a llevar más de la mitad de su vida viviendo en España, La Pulga no se olvida de su ciudad natal: “Siempre tuvimos los pies en la tierra. Seguimos siendo de Rosario aunque estemos lejos. El poco tiempo que tenemos tratamos de viajar para allá”.

“Siempre tuve a mi viejo al lado para guiarme. El venir al Barcelona, en un club tan grande, me hizo crecer como persona. La educación que me dieron en La Masía y los valores que me enseñaron de chico hizo que siga una línea”, comentó. “Mis viejos si me tienen que decir cosas me las dicen. Todo lo que hago, mas allá de consultarlo con Antonela, lo hago con mi mamá y mi papá”, añadió.

“En cuanto a la crianza de mis hijos, la tenemos clara con Anto, sabemos lo que queremos para ellos y trataremos de hacer lo mejor para educarlos, como nuestros padres lo hicieron con nosotros”.