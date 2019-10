¡Mostré mi tatuaje del escudo del Barça y el nombre del mejor jugador en la historia del fútbol #Messi en el programa @foxsportsmx #NETenFOX! Te gustó?

A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on Oct 14, 2019 at 8:30pm PDT