Ensaio artístico exclusivo nas cores do meu @fcbarcelona para comemorar a vitória do melhor jogador do mundo @leomessi no prêmio The Best FIFA 2018-2019 e o gol mais bonito da temporada. #TheBest | #FIFAFootballAwards | #Puskas #messi PHOTO @thiagoalencarfotodigital MAKE @karollima.makeup

A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on Sep 23, 2019 at 3:23am PDT