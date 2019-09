Europa Europa

La carrera de Paulo Dybala ha dado un giro de 180 grados desde que Cristiano Ronaldo oficializó su fichaje por la Juventus. El portugués se convirtió desde ese momento en el líder absoluto del equipo turinés.

Los tres años que había estado el jugador argentino en el conjunto italiano sin el ex madridista había marcado 23,19 y 26 goles respectivamente, unos números que demostraban que era la estrella de la Juventus de Massimiliano Allegri.

Sin embargo, la llegada de Cristiano Ronaldo redujo sus números a 10 tantos y esta temporada puede que 10 sean los partidos que juegue de titular si continúa la dinámica actual.

Maurizio Sarri ha llegado a la Juventus de Turín y parece que no cuenta para nada con un Paulo Dybala que ha pasado de estrella a titular y de titular al banquillo, ahora jugadores como Bernardeschi o Gonzalo Higuaín le han superado en la rotación.

Lo de su compatriota es grave porque ha vuelto a la Juventus de rebote y en principio de paso, pero se ha quedado y además se ha hecho con el puesto de titular en el conjunto italiano.

Parece que Paulo Dybala no está destinado a triunfar junto a una estrella que sea mejor que él. Ha chocado frontalmente con un Cristiano Ronaldo que ha demostrado ser un líder mucho más potente que él y no es la primera vez que le pasa. También le ocurrió en Argentina con Leo Messi, quien vetó su titularidad en la selección albiceleste después de que el jugador de la Juventus manifestara que no estaba cómodo jugando con un futbolista como Leo Messi.

Su hermano y agente, que vive en Barcelona, habría recibido la orden de ofrecerse al Real Madrid con el fin de darle un vuelco a su carrera. Dybala no ha podido salir este verano ni al Tottenham ni al Paris Saint Germain. Curiosamente porque dos fichajes no completados por Florentino Pérez no le abrieron el equipo. Esos dos jugadores fueron Christian Eriksen y Neymar, quienes finalmente siguieron en sus equipos.

El crack argentino estaría dispuesto a bajarse el sueldo para ir al Real Madrid. Dybala quiere demostrarle al mundo que puede ganarle a Leo Messi en su terreno y es por ello que se habría ofrecido al Real Madrid. Además, parece que hay cierto rencor a Cristiano Ronaldo y quiere bajarle los humos al portugués, quien estaría anunciando en Turín que el Real Madrid no gana porque ya no está él en el equipo.

Tiempo atrás no se cerró su venta al Real Madrid porque Gareth Bale demostró ser mejor que él. El año de la Champions League que acabó con la final entre el Real Madrid y la Juventus lo tenía hecho, pero Bale se salió ese día y él no hizo nada trascendente.

Sin embargo, ahora la situación ha cambiado bastante ya que el conjunto blanco quiere librarse de Bale de cualquiera de las maneras y el fichaje de Dybala podría ayudar a que eso ocurriera.