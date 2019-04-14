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18/04/2019 - 14:13

Increíble

Entierran a su perro pero sale de su tumba y vuelve a casa

Se trata de un can que ya sobrevivió a la muertes de dos dueños distintos y fue atropellado por un coche.

Lizzett Vargas

La historia parece salida de una pelìcula de terror pero ocurrió ciudad rusa de Ussuriisk, donde los dueños del perro Dik, de 18 años, pensaron que se había muerto y lo enterraron vivo. Sin embargo, el can recuperó la consciencia y salió con éxito de la tumba.

El caso fue relatado en Instagram por una organización de protección animal, que también publicó fotos y un video del can tras su sorprendente 'resurrección'.

Todo empezó cuando el animal se sintió mal durante un paseo y dejó de moverse. Sus dueños pensaron que había fallecido y lo enterraron metido en un saco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такой истории собаки ещё у нас не было. 18 лет,собака Дик пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его сбивала машина и последнее я надеюсь приключение у него самое печальное, он умер ... и его похоронили, благо что только присыпали землёй и он смог выбраться из мешка, понимаю что этот факт вызовет бурю эмоций, не надо осуждать, Дик очень дорог людям как память о маме и сестре, получилось что получилось... При встречи были слёзы, сбивчивый рассказ о судьбе собаки. И благодарность ни только на словах, женщины пожертвовали приюту пять тысяч рублей и пожелали здоровья, спасибо большое и за то и за другое! Вот такая судьба у Дика с улицы Кирова. 🍀🍀🔆🍀🍀🔆🍀🔆🍀🔆🍀🍀🔆🍀🍀🔆❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#приютбездомныхживотных #откройсвоесердце #собакин #собакаулыбака #щеночек #собакабарабака #домашниеживотные #собакадруг #собакен #собакевич #щенок #собакамоя #собакалучшийдругчеловека #лучшийдругчеловека #лучшийдруг #дог #собакадругчеловека #домашнийлюбимец #щеночки #собакилучшелюдей #домашниелюбимцы #собаки #собакой #собакалюбимая #собакакусака #собака #домашнееживотное #домашниепитомцы #домашнийпитомец

A post shared by ПОМОЩЬ🐶БЕЗДОМНЫМ🐱ЖИВОТНЫМ (@irina.mudrova_open_your_hearts) on

Cuando al cabo de varias horas el can cobró la consciencia, sacó fuerzas de flaqueza y abandonó la tumba. Y por una carretera volvió a casa. Un grupo de personas vio a Dik y lo llevaron a la organización de ayuda a animales local, que a su vez lo devolvió a sus dueños. Estos se mostraron muy agradecidos al reencontrarse con su perrito.

Según indicaron los propietarios del bravo perrito, esta no ha sido la primera aventura vivida por Dik, pues sobrevivió a la muerte de dos dueños y fue atropellado por un automóvil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такой истории собаки ещё у нас не было. 18 лет,собака Дик пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его сбивала машина и последнее я надеюсь приключение у него самое печальное, он умер ... и его похоронили, благо что только присыпали землёй и он смог выбраться из мешка, понимаю что этот факт вызовет бурю эмоций, не надо осуждать, Дик очень дорог людям как память о маме и сестре, получилось что получилось... При встречи были слёзы, сбивчивый рассказ о судьбе собаки. И благодарность ни только на словах, женщины пожертвовали приюту пять тысяч рублей и пожелали здоровья, спасибо большое и за то и за другое! Вот такая судьба у Дика с улицы Кирова. 🍀🍀🔆🍀🍀🔆🍀🔆🍀🔆🍀🍀🔆🍀🍀🔆❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#приютбездомныхживотных #откройсвоесердце #собакин #собакаулыбака #щеночек #собакабарабака #домашниеживотные #собакадруг #собакен #собакевич #щенок #собакамоя #собакалучшийдругчеловека #лучшийдругчеловека #лучшийдруг #дог #собакадругчеловека #домашнийлюбимец #щеночки #собакилучшелюдей #домашниелюбимцы #собаки #собакой #собакалюбимая #собакакусака #собака #домашнееживотное #домашниепитомцы #домашнийпитомец

A post shared by ПОМОЩЬ🐶БЕЗДОМНЫМ🐱ЖИВОТНЫМ (@irina.mudrova_open_your_hearts) on

 

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