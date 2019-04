Такой истории собаки ещё у нас не было. 18 лет,собака Дик пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его сбивала машина и последнее я надеюсь приключение у него самое печальное, он умер ... и его похоронили, благо что только присыпали землёй и он смог выбраться из мешка, понимаю что этот факт вызовет бурю эмоций, не надо осуждать, Дик очень дорог людям как память о маме и сестре, получилось что получилось... При встречи были слёзы, сбивчивый рассказ о судьбе собаки. И благодарность ни только на словах, женщины пожертвовали приюту пять тысяч рублей и пожелали здоровья, спасибо большое и за то и за другое! Вот такая судьба у Дика с улицы Кирова. 🍀🍀🔆🍀🍀🔆🍀🔆🍀🔆🍀🍀🔆🍀🍀🔆❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#приютбездомныхживотных #откройсвоесердце #собакин #собакаулыбака #щеночек #собакабарабака #домашниеживотные #собакадруг #собакен #собакевич #щенок #собакамоя #собакалучшийдругчеловека #лучшийдругчеловека #лучшийдруг #дог #собакадругчеловека #домашнийлюбимец #щеночки #собакилучшелюдей #домашниелюбимцы #собаки #собакой #собакалюбимая #собакакусака #собака #домашнееживотное #домашниепитомцы #домашнийпитомец

