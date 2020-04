López: "Santa Cruz debe ser el peor ejemplo de cuarenta para toda Bolivia"

El Ministro de Defensa, Luis Fernando López, en entrevista para "El Mañanero", afirmó que Santa Cruz es una vergüenza, debido al incremento diario en cuanto a las personas infectadas por Covid-19, acusando a los ciudadanos de ser "irresponsables" en no cumplir a cabalidad las medidas de seguridad necesarias para evitar un contagio. Asimismo, instó a las autoridades en poner "mano dura" a la población.

"La ciudadanía es irresponsable, es una vergüenza lo que está ocurriendo en Santa Cruz, lo que he visto en este recorrido corto por la ciudad, da vergüenza, las autoridades deben poner mano dura", declaró López, minutos antes de partir a la ciudad de Montero.

El departamento cruceño es el epicentro nacional del coronavirus, teniendo en cuenta que de 264 casos confirmando en todo el país, 127 corresponden a Santa Cruz, donde a causa del virus 8 personas han fallecido.

"Santa Cruz está dando un mal ejemplo a Bolivia, por eso los números dictan lo que dictan y el Dr. Urenda tiene que dar una información tan desastrosa como anoche" , sostuvo la autoridad.

De igual manera, cuestionó la entrega de los permisos a los ciudadanos, afirmando que no existe un control, la gente se pasea como quiere, como si fuera un día normal, y no tendría que ser así.

"Discúlpenme, pero las autoridades, pero se aplazaron, les dieron pases de circulación a todo el mundo y esto pareciera un día normal, terminamos de trabajar en montero y me reuniré con las autoridades cruceña", sentenció el ministro.

Por otra parte, el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, declaró que la responsabilidad en cuanto a la entrega de pases de circulación, no le corresponden, eso es un tema del viceministerio de Seguridad Ciudadana.

"Me parece que el ministro de defensa no sabe cómo trabajamos, con lo que aquí estamos lidiando y no me voy a pelear con él. Nosotros no tenemos responsabilidad en la entrega de los pases de circulación, el tema de la gente que se quede en casa es un tema que maneja el gobierno, nosotros nos encargamos de la logística sanitaria y no pasa porque todos somos culpables, es el ciudadano que debe quedarse en su casa", declaró Urenda, en un contacto telefónico con "El Mañanero".