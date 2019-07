Los Marquina comparan modismos cochalas versus cambas

Antes de arrancar con el capítulo 29, Los Marquina nos presentaron un interesante debate sobre los modismos que son propios de nuestro país y que varían de acuerdo a la ciudad donde vivimos. La diversidad es amplia pero esta vez se centraron en Santa Cruz y Cochabamba.

Es así que plantearon los siguientes modismos: moroco vs tusso; porteña vs hebilla; pele vs chapi. En base a estas palabras, Gabriela Zegarra y su cuñada (hermana de Carlos Marquina) plantearon un interesante debate cultural, mira el siguiente video: