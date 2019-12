Loza: “No echamos a los policías, ellos se fueron”

Leonardo Loza, dirigente cocalero del Trópico e integrante del Movimiento al Socialismo (MAS) aseguró que ningún dirigente, ni poblador expulsó a la Policía del lugar y consideró que los efectivos deberían ser procesados por abandono de funciones.

La Policía todavía no retorna al trópico, cumplen 43 días replegados y aguardan una respuesta de la Gobernadora interina Esther Soria, para que sea mediadora a fin de evitar más conflictos sociales.

Los efectivos se replegaron del sector el 11 de noviembre, luego de la renuncia de Evo Morales por temor a represalias. Tras el repliegue, los productores quemaron y destrozaron varias infraestructuras policiales.

“Esto no se trata de quien garantice o no garantice, yo creo que la policía es constitucional, en base a eso debe actuar y cumplir su rol correspondiente. Recalco nosotros como Trópico no entendemos porqué la policía abandonó, nadie lo molestó”, añadió Loza.