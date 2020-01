Lucía Méndez en busca de un galán

Lucía Méndez recuerda que fue relacionada con un grupo criminal de narcosatánicos en 1988, y ahora, 32 años después, la novela "El Extraño Retorno de Diana Salazar" volverá a transmitirse por un canal de televisión.

“Eso ya lo conté mucho, que no éramos ni Yuri ni yo satánicas. Al final de cuentas se descubrió que todo era mentira, que todo era un chisme amarillista y mediático“.

Lucía ya ha recibido propuestas para contar su vida en una serie, pero adelanta que fuera de los “narcosatánicos” no hay nada más fuerte que exista en su historia.

“Tampoco tengo una vida tan azarosa y tan tremenda, que fue lo que les dije. No tengo de que “¡mi papá me pegaba y mi marido me arrastraba!” o “¡me perdí en el alcohol!”. Tengo mucho trabajo”.

Lucía festejó un año más de vida en un restaurante de la Ciudad de México acompañada de familiares y amigos, sin galán a la vista.

“Estoy muy contenta sola, muy contenta libre, ya si me va a llegar otro galán, pues ya me llegará, pero que me lo ponga Dios. Un hombre que tenga su situación financiera bien, resuelta y tal, pero tampoco tiene que ser millonario ni mucho menos. Un hombre querendón y alegre, que me haga reír”.

Además, pronto grabará un tema de Ana Bárbara, titulado “Me Sobran Ganas”. Hablé con Ana Bárbara y me dijo:

“Bueno, comadre, si andas herida de amores vamos a cantar una ranchera, que es cuando te salen mejor. Acuérdate de “Siempre Estoy Pensando en Ti”, cuando estabas triste por Valentín Trujillo y eso, voy a aprovechar esto que traes para darte esta canción y aparte yo te voy a dirigir”.